NBA superstaar lõpetas südameprobleemide tõttu karjääri 

Märtsi lõpus Brookyln Netsiga liitunud 35aastasel ameeriklasel esinesid 11. aprillil matšis Los Angeles Lakersiga südame rütmihäired. Kuigi nüüd tunneb ta end paremini, otsustas Aldridge, et tervis on tähtsam, ja otsustas sportlaskarjääriga lõpparve teha.

Seetõttu olen teinud raske otsuse NBA karjäär lõpetada. Viimase 15 aasta jooksul on olnud korvpall esikohal ning nüüd on aeg panna esikohale mu tervis ja pere.

Olen tänulik kõige eest, mida see mäng mulle andnud on: suurepäraseid mälestusi, nende seas kõik tõusud ja mõõnad, sõprussidemeid, mida lõin, ja mis jäävad minuga alatiseks. Tänan Portlandi [Trail Blazers], et nad valisid draft'is õblukese Texase poisikese ning andsid talle võimaluse. Portlandi linnas veedetud aastad on unustamatud.