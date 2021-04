IMELISED KAADRID: Miller-Uibo tähistas sünnipäeva kauni fotoseeriaga 

Miller-Uibo kuulub sprindis maailma absoluutsesse paremikku. Lisaks Rios võidetud OM-kullale on tema auhinnakapis kaks MM-hõbedat ja üks MM-pronks. Sise-MMilt on ta samuti võitnud pronksmedali. Bahamalanna on 400 meetri jooksus 48,37ga kõigi aegade edetabelis kuuendal kohal ja 200 meetris jagab 21,74ga 11. positsiooni.