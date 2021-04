Jalgpall ŠEIGID, OLIGARH ja GALAKTIKA: neli tiimi, kes tõmbasid maailma klubijalgpallile vee (ja nafta) peale Eigo Kaljurand , täna 20:55 Jaga: M

NAFTAKLUBIDE VÕIDUKÄIK: Katarist pärit PSG omanikud maksid 2017. aastal Neymari (vasakul) eest 222 ja aasta hiljem Kylian Mbappé eest 180 miljonit eurot, kuid seni pole klubi meistrite liigat võitnud. Kas tänavu tehakse vigade parandus? Foto: EPA/Scanpix

Tänavuse jalgpalli meistrite liiga poolfinaalides kohtuvad Pariisi Saint-Germain ja Manchester City ning Londoni Chelsea ja Madridi Real. Antud nelik on Euroopa klubijalgpallis tähenduslik, sest nende puhul võib rääkida arutust kulutamisest ja tiitlite ostmisest. Real algatas sajandi alguses müstiliste summadeni küündinud osturalli ning Chelsea oligarhist omaniku Roman Abramovitši eeskuju meelitas vuti juurde teisigi miljardäre, kes ei lugenud raha. PSG ja City on aga naftariikide Katari ja Araabia Ühendemiraatide maineprojektid, kes on terve kümnendi suutnud mööda nihverdada Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) finantsilise ausa mängu reeglitest.