Otepääl MK-etapi võitnud Rootsi suusataja lõpetas karjääri 

"Asi pole ainult selles [seljaprobleemides], sest siis oleksin ma [suusatamisest] täielikult loobunud. Kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu on mul olnud raske aasta ning võistlusi pole eriti toimunud. Üldiselt treenisin sel aastal hästi ning tundsin end tugevana. Olen sellega rahul. Sain pisikese tagasilöögi just siis, kui mul oli ainus võimalus MM-ile pääseda. See oli kibe, kuid kokkuvõttes tegin väga hea hooaja," vahendas Rootsi televisioon SVT Falki sõnu oma veebilehel.