Euroopa liigas selgusid poolfinalistid, Ajaxi peatreener kirus videokohtunikke 

Õhtu põnevaim mäng toimus Itaalias, kus AS Roma võõrustas Amsterdami Ajaxit. Esimese kohtumise 2 : 1 võitnud Roma jäi kodus 49. minutil kaotusseisu, kui hollandlased viis juhtima Brian Brobbey. Ehkki Ajaxil oli võimalusi ka teise värava löömiseks, siis seda suutis hoopis AS Roma 35aastane tipuründaja Edin Džeko.

1 : 1 viigist piisas AS Romale, et järgmisesse ringi sammuda. "See on masendav. Parim meeskond langes välja," ütles Ajaxi peatreener Erik Ten Hag peale kohtumist RTL7-le. "Tiim, kes domineeris mõlemat matši, on väljas. Sellest on kahju. Lõime mõlemas mängus palju võimalusi, kuid ei suutnud neid ära kasutada."