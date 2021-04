SEGADUS: Autoralli EM-sarja algus lükkus taas taas 

Autoralli Euroopa meistrivõistluste hooaeg pidi algama mai esimesel nädalavahetusel Assooridel, kuid Portugali saarestikus on koroonanumbrid kasvanud, mistõttu soovitasid kohalikud tervishoiuasutused võistluse edasi lükata.

Asooridel pidi muuhulgas tegema EM-debüüdi Roland Poom. „Tegelikult see ralli peaks olema minu esimeseks stardiks Euroopa meistrivõistlustel. ERC sarjast osa võtmine on puhtalt Citroën Racingu soov, seega ilmselt kõik välissõidud, mis sel aasta teen, saavad olema selles sarjas,” ütles Poom kaks päeva tagasi.

Praeguse seisuga saab EM-sari lähte alles juunis. Euroopa meistrivõistluste algust on juba mitu korda edasi lükatud. Esialgu pidi hooaja avaetapp toimuma märtsis Portugalis Serras de Fafe rallil, kuid see võistlus tõsteti septembrisse. Assoorid sai kalendris esialgu koha märtsi lõpus, kuid nüüd on sedagi võistlust juba kaks korda edasi lükatud.