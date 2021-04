Tänak: Horvaatia teede tavapäratu profiil tundub huvitav 

Horvaatia ralli teeb MM-sarjas tänavu debüüdi, kuid varem on seda sõidetud nii kohaliku etapi kui ka Euroopa meistrivõistluste etapina. Kuidas käib tippsõitjatel WRC jaoks uue etapi kohta eelinfo hankimine ja millises mahus seda tehakse? Kui oluline on üldse enne Horvaatiasse jõudmist katsetest ülevaade kätte saada?

Olen teinud ühepäevase testi Horvaatias ja olen näinud mõnda videot katsetest, aga see on ka enamasti kõik.

Päris elusast peast ei ole katseid veel näinud, seega on raske midagi hinnata, aga huvitav faktor tundub olevat see, et teede profiil on omajagu üles-alla käiv ja see ei ole asfaldil päris tavapärane.