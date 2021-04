Doping KOHTUOTSUS PALJASTAB: Alaver kasutas Veerpalu dopingukullerina Mart Treial , täna 23:14 Jaga: M

TÖÖ KÄIB: siin pildil on veel kõik hästi, aga nüüd tuleb välja, et Andrus Veerpalu (vasakul), Karel Tammjärv (keskel) ja Mati Alaver on üheskoos ka pahandust teinud. Foto: Stanislav Moškov

Rahvusvahelise spordikohtu (CAS) süüdimõistvast otsusest selgub, et Mati Alaver kasutas Andrus Veerpalu aastal 2016 dopingukullerina. Siiani teadis avalikkus vaid seda, et Veerpalule heidetakse ette, et ta võimaldas 2019. aastal Seefeldi MMil Aleksei Poltoraninil oma hotellitoas veredopingut teha. Kahekordne olümpiavõitja ei võta kumbagi pattu omaks, kuid CASi kohtunik ei jäänud teda uskuma.