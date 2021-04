Saaremaa nägi kodus vaeva, aga jõudis Balti liiga finaali. Hindrek Pulk: ei tea, miks enda elu nii keeruliseks tegime 

Homse finaali eel on veel teadmata, kas teisest poolfinaalist pääseb edasi Selver või Tartu. Pulga jaoks vahet pole, sest mõlemad on tugevad vastased. Tänasest poolfinaalist tuleb tema sõnul kaasa võtta nii mõndagi: „Julgust teha konkreetseid ja paremaid otsuseid. Arvan, et mängisime täna ehk liiga ettevaatlikult, julgust ja nahaalsust on juurde vaja.“