Lõuna-Eesti jalgpallihallid: Viljandis käib vilgas töö, Tartu sai hankega ühele poole 

"Just täna tunnistasime edukaks pneumohalli hanke pakkumuse. Koos käibemaksuga on see 787 208 eurot," raporteeris Kangilaski reede keskpäeval.

"Kuna oleme seotud riikliku projektiga ja see peab olema tehtud aasta lõpuks, siis peame halli selle aasta jooksul kindlasti ära tegema. Muidu kaotaks me riigipoolse toetuse," andis Kangilaski mõista, et jalgpallihall selle aastanumbri sees Tartusse kindlasti tuleb.

Kunstmuruväljakuga pneumohalli rajamiseks on riigieelarvest eraldatud 1,5 miljonit eurot ning 600 000 eurot lisandub Tartu linna eelarvest. Seega on halli kogumaksumuseks (pneumohalli kõrval tegi Tartu eraldi hanked jalgpalliväljaku rajamiseks ja halli vundamenditööde teostamiseks – toim) planeeritud 2,1 miljonit eurot. Pneumohalli arhitektiks on Margit Aule KAOS Arhitektid OÜ-st.