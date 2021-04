GALERII | Selver alistas vigastustega kimpus olnud Tartu ja marssis finaali. Teppan otsustava matši eel: ei usu, et meil on Saaremaa vastu mängides mentaalne error 

Kolmandas geimis kaotasid tartlased seisul 4 : 5 oma põhisidemängija Kert Toobali, kes väljakult ära lonkas ja hiljem pingil paremal jalal jääkotti hoidis. Suurem osa geimist möödus Selveri juhtimisel, kuid seisul 19 : 19 olid tablool viiginumbrid. Tasavägiselt kulgenud geimi lõpu kallutas seisuga 26 : 24 siiski enda kasuks Selver, kes edenes 3 : 0 võiduga finaali. Tartu peatreener Alar Rikberg nentis, et nende võistkond oli keerulises olukorras, sest lisaks Hurda ja Toobali kohtumise ajal saadud vigastustele oli juba enne poolfinaali vigastanud oma sõrme kolmas põhimees Märt Tammearu. Kui neist viimane võib homses pronksimängus kaasa teha, siis Toobali ja Hurda osalemise kohal on Rikbergi sõnul küsimärgid.

Selveri mängumees Teppan ütles, et ei oodanud 3 : 0 skooriga mängu. „Olin valmis viiegeimiliseks mänguks ja selleks, et midagi suudame ikka ise ära soperdada, aga ei suutnudki. Tore, et vähemalt viimane geim oli tasavägisem. Seda on homseks finaaliks vaja, sest ei saa eeldada, et kogu aeg kümne punktiga juhid,“ rääkis Teppan.

Homne finaal saab olema kordus Eesti meistrivõistluste poolfinaalile, kus samade tiimide vastasseisus jäi mängudega 3 : 2 peale Saaremaa. Teppan ei arva, et veidi aega tagasi kogetud allajäämine neid kuidagi mentaalselt mõjutaks. „Ei usu, et seal on mentaalne error, et Saaremaa vastu mängime. Usun, et meil on rohkem kvaliteeti kui neil, peame seda lihtsalt platsil tõestama.“