Viljandi peatreener pärast mängu: tahtsime teha Guardiolat, välja tuli Mourinho 

Kui Tartu Tammeka peatreener Kaidop Koppel nentis kohtumise järel soccernet.ee ülekandele antud intervjuus, et lõpuks tuleb rahul olla sellega, et kaotusseisust suudeti välja tulla, siis tema Tuleviku kolleeg Jaanus Reitel oli sõnakam. Ta tõdes, et pärast eelmises voorus Narva Transilt saadud 2 : 6 koslepit oli punkt neile väga vajalik, kuid möönis samas, et Tartu oli ikkagi platsil parem meeskond.