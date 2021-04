Suusatamise olümpiavõitja sai koondiselaagris trombi: see oli šokk! 

Vähesed teadsid seda lugu enne, kui Haga otsustas Norra rahvusringhäälingule sellest pajatada. Ta vaikis enne, sest ei tahtnud, et see teema jääks teda MMi hooajal saatma, kuid räägib nüüd, et tõsta inimeste teadlikkust.

Niisiis, september 2020. Norra naiste suusakoondis koguneb Hafjelli, et teha üks tugev treeningulaager. MK-hooaja alguseni jääb natuke pealt kahe kuu, seega on käsil väga oluline periood.

Haga saabub laagrisse pisut kehvas vormis. Muuhulgas tunneb ta, et süda lööb pisut kiiremini kui tavaliselt. Seepärast pole imestada, et kaks esimest ränka trenni lähevad kehvasti. Haga ripub vaevu pundi lõpus. Enesetunne on kehv ja meel morn.

"See algas esimesel päeval, kui jooksime palju mäkke," meenutas Pyeongchangi OMi 10 km vabatehnikadistantsi võitja. "Mu vasak jalg oli pärast seda tuim. Hiljem sööma minnes lonkasin kõvasti."

Mida päev edasi, seda vaevalisemalt Haga sööklasse sammub. "Jalg jäigi tuimaks, kui selle voodist või toolilt maha tõstsin, sest veri käis kehvasti ringi. Hüppasin, et jalga tööle saada. Peamiselt liipasin ringi," kirjeldas ta.

Nii koondise füsioterapeut, arst kui ka Haga ise arvasid esiti, et küllap ta on jalalihasele liiga teinud. Jalg polnud paistes ega nahavärv moondunud, mis on ühed trombi sümptomitest.

"Aga see valutas kõvasti ka öösel," kurtis suusataja. "Ma ei saanud voodist välja. Kõhuski hakkas tasapisi keerama."