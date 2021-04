GALERII | Eesti meister ei saanud pronksilahingus Läti meistrile vastu. Toobali sussidesse astunud Järv ja peatreener Rikberg: meil oli must nädal 

Avavaatus Tartu Bigbanki ja Jekabpilsi meeskondade vahel lõppes lätlaste 25 : 21 võiduga, teine geim möödus samuti tasavägiselt, kuid lätlased suutsid selle siiski enda kasuks kallutada skooriga 25 : 22. Kolmandas geimis sai Jekabpils juhtima ja kuigi tartlased suutsid end järgi rebida ning seisul 22 : 22 oli tablool veel viigiseis, tuli Bigbankil vastu võtta napp 23: 25 kaotusseis.

Seega said 3 : 0 võiduga lõppenud lahingu järel pronksid kaela just Läti klubi mehed.

Jekabpilsi parimana tõi täna 17 punkti Kristaps Smits, Tartu suurimaks punktitoojaks oli 10 silmaga Alex Saaremaa.

Toobali asemel sidemängijana väljakule jooksnud Ronald Järv nentis, et olukord enne mängu ning vastutusrikast ülesannet oli keeruline, aga liigset närvi tal sees polnud. „Eks omajagu on mängitud ka ja trenni teeme ju kõik koos samamoodi. Aga ega me täna klappi ei saanudki kätte ega harjunud ära minu mänguga. Ütleksin, et oma rünnakut ei saanudki me lõpuni käima. See on ilmselt parasjagu kivisid minu kapsaaeda, ju need sussid jäid pisut suureks, aga eks tuleb üle vaadata, kui palju jäi kokkuvõttes ründajate ja palju sidemängija taha,“ tunnistas Järv, et Tartu tänane esitus ei olnud parimate päevade tasemel.

Ta tunnistas, et nädal Saaremaal rõõmu just ei valmistanud: „Meie jaoks juhtus kõige mustem stsenaarium. Võib-olla rääkis kaasa ka vaimne väsimus hooajast, aga kindlasti oli see nädalavahetus pettumus.“

Ka tartlaste peatreener Alar Rikberg nentis, et miski ei läinud möödunud nädalal plaanide kohaselt, sest lisaks Tammearu, Toobali ja Hurda muredele teatas Kevin Soo, et teda kummitab kõhuprobleem. „Ja ta ei mänginudki sel nädalal oma tasemel,“ nentis Rikberg. „Meil oli väga must nädal. Selle nädala trennid andsid hoiatuse selleks, et võib nii minna, sest hakkasime juba treeningutel tegema kehvasid sooritusi. Proovisime erinevate nippidega sealt august välja tulla ja võitlesime. Mul ei ole meestele etteheiteid selles osas, et me poleks võidelnud, aga täpselt selline oli meie tase sel nädalavahetusel.“