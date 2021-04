VIIS GEIMI: Ameerika mägede moodi finaalis mängis end Baltikumi parimaks Tallinna Selver! Võidutiimi kapten ei välistanud, et tähistab tiitlit praamilt merrehüppamisega! 

Otsustavas viiendas geimis ei suutnud kumbki meeskond edu sisse mängida ja nii sammuti lõpplahenduse poole võrdsel skooril, kuid kokkuvõttes teenis 15 : 13 võidu Selver.

Selveri kapten Andrus Raadik nentis, et hooaeg oli tema jaoks keeruline, sest võrkpallile tuli aega jagada pereelu kõrvalt. „Aga üli-üli-palju tahtsin seda mängu võita ja just Saaremaad, kellele kaotasime Eesti meistrivõistluste poolfinaalis,“ sõnas ta.

Ajakirjanike küsimusele, kas on oodata, et keegi Selveri meestest kavatseb tõesti vette hüpata vastas Raadik salapäraselt nii: „Inimesed on alati ettearvamatud! Mulle isiklikult näiteks meeldib vette hüpata...“