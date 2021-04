Bayerni peatreener lahkub pärast hooaja lõppu klubist 

"Ütlesin täna tiimile, et andsin klubile pärast mängu Pariisis (sealse Saint-Germainiga) teada, et tahan hooaja lõppedes lepingu lõpetada. Tahtsin sellest meeskonnale pärast mängu rääkida, sest teadsin, kui keeruline ja tähtis oli klubile otsusest teada anda. Olen tiimist täiesti vaimustuses, suutsin nii palju saavutada tänu nende suhtumisele ja kvaliteedile. Samuti tänan klubi, et nad mulle selle võimaluse andsid," vahendas Flicki sõnu Sky Sports. Bayern oli sõnavõtule eelnevalt alistanud Wolfsburgi tulemusega 3 : 2.

"Tulevik on veel ebaselge ning ma pole Oliver Bierhoffiga [Saksamaa jalgpalliliidu direktor] selle üle arutanud. Kuid mõistagi on see üheks variandiks, millele iga treener peab mõtlema, kuid minu jaoks on tähtis kõigepealt seda kõike seedida, sest viimased nädalad pole mulle kerged olnud," lausus sakslane.