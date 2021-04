VIDEO | Klavani klubi päästis võidupunktid ülidramaatilisel moel 

Cagliaril on nüüd koos 25 punkti, millega ollakse 18. kohal. Päästev 17. koht on kahe punkti kaugusel, kuid tuleb arvestada, et seda hoidval Torinol on kaks mängu vähem peetud. 16. koha meeskonnal Fiorentinal on peetud sarnaselt Cagliariga 31 mängu, kuid neil on tabelis viis silma rohkem.