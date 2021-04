Ott Kiivikase jalas avastati uus tromb 

"See tõmbas jälle väikse käsipiduri peale. Ega ta ei väljendugi muul moel kui lihtsalt hetkelise valuna jalas. Aga kui ma nüüd juba teadsin, mis asi see on, siis pöördusin oma raviarsti poole, kes kohe määras ultraheli ja sain kohe jaole," rääkis Kiivikas Vikerraadiole antud intervjuus. Ta lisas, et trombi tõttu treenimist päris katkestada pole vaja, aga koormused tuleb siiski madalamal hoida.

Mullu mais nentis Kiivikas Õhtulehele , et tal on trombi tekkeks geneetiline soodumus. Enne, kui tromb toona kopsudesse jõudis, oli asi alanud säärevaevustest.

"Mul oli valus astuda, aga ei mõistnud, mis probleemi tekitas. Trennivigastust polnud. Arvasin, et sellised sümptomid võiksid olla trombil. Rääkisin oma murest mõnele inimesele, aga nad ütlesid, et ei ole tromb, sest sel juhul läheb jalg paiste. Mul on sääred trennist niigi paistes. Kas need on pisut suuremad või väiksemad, ei saa silmaga aru.