VÄGEV AVALDUS! Paide purustas Levadia, Anier jätkab võimsalt 

Tippude heitlusest oodati võrdsete lahingut, kuid Henri Anier viis juba 20. minutiks Paide 2 : 0 ette. Sellega keskeestlased ei piirdunud, vaid 33. sünnipäeva tähistanud Andre Frolov lisas avapoolajal veel kaks tabamust.

„Arvan, et tegelikult oli tasavägine mäng, aga meie olime paremini valmis,“ tõdes Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ETV2 eetris. „Olen meeste üle uhke. Loobusime pallivaldavast mängust, aga mängijad kohanesid nädala jooksul sellega hästi. Eksam õnnestus perfektselt. Mehed olid väljakul nagu lõvid, nad andsid endast parima. See on hea tunne, kui tiimis on enesekindlus.“

Frolov lisas: „Kiitus treeneritele. Meil oli nüüd hoopis teistsugune plaan. Otsustasime, et mängime kiirrünnakute peale. Asjad õnnestusid suurepäraselt. Henri esimene värav oli just see, mida soovisime.“

Anieri püss paugub jätkuvalt vägevalt. Sügisel väravasoone leidnud 30aastane mees on tänavu skoorinud kõigis viies meistriliiga matšis, kokku on tema arvel kuus tabamust. Lisaks lõi ta kolm väravat ka Eesti koondise särgis.

Tiitlikaitsja Flora tegi laupäeval 5 : 0 tuule alla Narva Transile. Kaks väravat lõi Rauno Sappinen, ühe lisasid Henrik Pürg, Sergei Zenjov ja Rauno Alliku. Pühapäeva õhtul kohtuvad veel Nõmme Kalju ja Pärnu Vaprus.

Reedel avas võiduarve Legion, kes sai Aleksandr Šapovalovi värava toel 1 : 0 jagu Kuressaarest.Tartu Tammeka viigistas kodus 1 : 1 Viljandiga.