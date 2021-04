Audentese spordigümnaasium viskas koolist välja neli kanepiga patustanut 

"Kahetsusväärsed juhtumid, kus noored sportlased jäävad vahele narkootikumide tarvitamisega – enamasti on tegu kanepiga ja põrutakse kaitseväkke minekul narkotestis –, said jätku," kirjutab Eesti Päevaleht. „Audentese spordigümnaasiumist heideti välja neli kanepit suitsetanud õpilast, kes esindasid kolme ala. Kuna tegu on alaealistega, siis nende nimesid siinkohal ei avaldata. Alaliidud on Eesti Päevalehele teadaolevalt määranud kanepitarvitajatele lühikese võistluskeelu.“