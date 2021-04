INTERVJUU | Aivar Pohlak Euroopa jalgpallisõjast: seis oli ärev juba aastaid, kriitiliseks kohaks oli Platini skandaal 

Alustaks natuke filosoofilisemalt. Kuidas ja miks me praegusesse olukorda jõudsime? Kas "süüdi" on Euroopa kultuuriruumist väljaspoolt tulnud omanikud, fännide globaliseerumine või midagi muud?

Arusaadav, et liigade ja rahvuslike alaliitude reaktsioon kõnealusele oli hävitav. Võtsin ka ise tollal jõuliselt sõna. Projekt sai sedavõrd palju sisemist kriitikat, et selle juurde tuldi tagasi alles mõni kuu tagasi peale olulisi muudatusi, mis tundusid hea või isegi väga hea kompromissina.

Kui küsid, mis on mõjurid, siis vastan, et maailma üldine liikumine väärtus- ja kultuuripõhiselt toimimiselt rahapõhisele toimimisele, mis muudel elualadele toimunud samm-sammult ja on tavapärane. Koroonaaeg võimendas protsesse, itaallased sattusid varasemast suuremasse miinusesse, hispaanlaste piiri peal majandamine lakkas toimimast ja inglise klubide ameeriklastest omanikud nägid võimalust olukorra anda kasuks pööramiseks.

Mis fänne puudutab, siis lisaks konservatiivsetele fännidele, kes on lemmikklubi toetamise saanud päranduseks isalt või vanaisalt, on jalgpallis ka niinimetatud ööklubiefektiga toetajaid, kes vahetavad toetusobjekti läbi viimase edukuse, aga esimeste hääl on seni olnud selgelt kaalukam. Mis tähendab, et nii-öelda globaliseeruva kapitalismi võit jalgpallirindel saab olema ilmselt keerulisem kui muudes valdkondades. (naerab)

Üldsusele oli eilne teada väga suur üllatuse, suure šokina see eilne uudis UEFA-le tuli? Kas sealsetes koridoris või tänapäeval Zoomi vestlustes oli pigem mulje, et uue Meistrite liiga formaadiga rahustati tippklubid maha või oli seis juba varasematel kuudel ärev? Kas see mulje on vale, et suurklubid sõna otseses mõttes valetasid ja tõmmasid lihtsalt jalgpallijuhtidele koti pähe?

Seis oli ärev juba mitu aastat. Kriitiliseks kohaks oli niinimetatud Michel Platini skandaal, mille tulemusel jäi UEFA pikaks ajaks presidendita, kusjuures Platini jalgpalliline autoriteet aitas suurklubisid ohjata ja neil tekkis isegi ehk tunne, et UEFA on ka "nende" organisatsioon. Lisaks magati noil segastel aegadel maha õige hetk klubidega kokkuleppe uuendamiseks ja kuigi hiljem saadi sellega hakkama ei ole rahulikku aega õigepoolest rohkem olnudki. Nagu eespool mainisin kulmineerus olukord kevadel 2019, eilne avaldus oli tollase UEFA poolse – ja alaliitude ning liigade poolt jõuliselt toetatud – reaktsiooni otsene järg. Uus Meistrite liiga formaat tuli selles olukorras liiga hilja.