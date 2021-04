Tundmatu MM-ralli juba sel nädalavahetusel: Tänak kavatseb avakatsest alates suruma hakata 

„Ma pole kunagi Horvaatias sõitnud ega sealsetest oludest videoid näinud, seega on kõik informatsioon minu jaoks uus. Loodan, et see on korralik võistlus, vähemalt olen kuulnud, et teed on lõbusad. MM-kalendris on asfaldirallisid vähe, seega peame esinema hästi. Hakkame kohe esimesest katsest suruma ja üritame oma Soomest saadud positiivset emotsiooni jätkata,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.