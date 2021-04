Endise MMA staari nokauteerinud juutuuber on UFC sarja mainet hävitamas 

Paul on pidanud seni kolm profikohtumist ning võitnud kõik need nokaudiga. Kui Pauli eelmised vastased - kaas-juutuuber hüüdnimega „AnEson gib“ ja endine NBA täht Nate Robinson - polnud eriti tõsiseltvõetavad, siis Askren pidi tasemelt olema juba hoopis teine tera. Paraku kestis matš vaid 60 sekundit, kuni Pauli võimas paremhaak Askreni kukutas. Kuigi 36aastane UFC legend sai veel püsti, otsustas kohtunik, et ta pole võimeline jätkama.