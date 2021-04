VIDEO | Häirivad kaadrid! Noort ameerika jalgpallurit sunniti banaanikoortega poseerima: „Muidu murrame su mõlemad jalad!“ 

Esmalt ilmselt postitajate poolt süütuna mõeldud „nali“ sai viraalseks ning võttis väga tõsised pöörded. Kuna video sisu oli vägagi häiriv, asus politsei asja uurima ning tänaseks on tuvastatud postitajad. Kuigi mustanahaline mängija ise, kelle nime USA pressis varjatakse, on oma mõnitajatele andestanud, siis kohaliku politsei sõnul on sellegipoolest tegu tugevalt taunitava teoga.

„Hoolimata faktidest nõustume kõik, et see on räige viis oma meeskonnakaaslase või üldse mõne inimesega käitumiseks. Olgu see mõeldud naljana või mitte, see on täiesti vastuvõetamatu käitumine,“ kommenteeris kohaliku politsei esindaja Darren Gault.