Võrkpall Balti meister Selver: Teppan kaagutab ja šoppab, tempomehed udutavad, Toobal suskab huumoriga Kadi Parts , täna 21:00

EDUKAS AASTA: Selveri meeskond sai lõppenud hooajal enda kontosse nii Eesti karikavõitja kui ka Balti turniiri võitja trofeed. Foto: Irina Mägi

Nädalavahetusel võrkpalli Balti meistriks kroonitud Tallinna Selveri mängumehi aitas süvitsi analüüsida tiimi nurgaründaja Oliver Orav. Lisaks selgub, kes on Selveri suurimad udupead, kellel on kõige edevam auto ja kes on suurim šoppaja.