Maailma jalgpalli vihatuim mees käitus nagu võlgu olev tuttav: lubas tagasi helistada, aga lülitas siis telefoni välja 

Sloveenlasest UEFA juht Ceferin tõi eriliselt välja just Agnelli ja Manchester Unitedi juhatuse esimehe Ed Woodwardi. Sloveen märkis, et on elus töötanud 24 aastat kriminaaladvokaadina, ent nii alatult valetavaid tegelasi kohtab esmakordselt.

„Ma ei taha isiklikuks minna, aga ma pole varem kohtunud inimesega, kes mulle nii palju valetaks. See on uskumatu. Suhtlesin temaga laupäeva pärastlõunal (Superliiga uudis sai kinnituse pühapäeval – toim.) ning ütles, et ma ei peaks kuulujuttude pärast muretsema ja midagi kahtlast ei toimu. Ta lubas mulle tunni pärast tagasi helistada, aga lülitas oma telefoni välja. Järgmisel päeval tuli uudis,“ kurjustas UEFA president. „Olen elus näinud igasuguseid asju, aga mitte midagi sellist. Ahnus on nii suur, et inimlikud väärtused lihtsalt tuhmuvad selle kõrval.“