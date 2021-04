FOTOD | Livepooliga mängiv Leeds saatis Inglismaa meistri suunas terava sõnumi 

Leedsi mängijad kandsid soojendusel särki, mille rinnal oli sõnum „Teenige see ära“ ning seljal „Jalgpall kuulub fännidele“.

Esimene sõnum viitab sellele, et Superliigas saaksid osalema vaid nö. valitud klubid, kes pole end sinna sarja võidelnud vaid ostnud. Eriti kentsakas on see tänases olukorras, kus Superliigaga liitumiseks nõusoleku andnud Londoni Arsenal ja Tottenham tänavu Inglismaa liigas esineliku kohti ehk pääsu praegu tugevaimasse eurosarja Meistrite liigasse ei püüa. Ja tegelikult läheb selle koha püüdmine ka Liverpoolile raskeks.