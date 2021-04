Leedsi Superliiga-teemaline torge ajas Klopi marru 

Klopp avaldas juba aastal 2019 lootust, et Superliigat ei tule kunagi ja kinnitas pärast eilset 1 : 1 viiki Leedsiga, et tema arvamus pole muutunud, vahendab BBC.

Kuivõrd Liverpool on üks 12 klubist, kes on lubanud uue liigaga liituda, tegi Leeds eilse kodumängu eel vastase suunas terava torke. Nende mängijad kandsid soojendusel valgeid T-särke kirjadega "Teenige see välja" (viide meistrite liigale) ja "Jalgpall on fännidele". Nad jätsid samad särgid ka Liverpooli riietusruumi juhuks, kui nood soovivad meeleavaldusega liituda. See žest ajas Klopi marru.

"Meie polnud protsessiga seotud," lausus ta treenerite ja mängijate nimel. "Me oleme meeskond, me kanname särke uhkusega. Keegi langetas maailma jalgpallis tegutsevate klubiomanikega otsuse, mille põhjust me täpselt ei tea.

Meie oleme siin, meie oleme klubi nägu. Kui saabusime, siis Leedsi fännid karjusid meie peale nagu meie oleks selle otsuse teinud, aga ei ole."

35aastane Liverpooli poolkaitsja James Milner teatas BBC-le, et talle ei meeldi idee Superliigast mitte üks raas. "Loodan, et see ei saa teoks. Praegune süsteem on pikka aega hästi toiminud. Selle on teinud eriliseks see, et oleme välja teeninud õiguse võita meistrite liiga ja Premier League. Praegune toode on väga hea," sõnas ta.

Milnergi osutas, et Leedsi fännid pahandasid tema hinnangul valede inimestega, sest mängijatel polnud sel teemal sõnaõigust.