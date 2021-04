Eesti jalgpalliliit korraldab taas noorte EM-finaalturniiri 

Eesti pidi 2020. aastal võõrustama noormeeste U17 EM-finaalturniiri, kuid see jäi koroonapandeemia tõttu ära. See oli valus hoop, sest jalgpalliliit oli tollesse koondisesse palju panustanud. Pealegi esines see meeskond Norbert Hurda juhtimisel silmapaistvalt hästi, näiteks võideti 3 : 2 Hispaaniat ja 2 : 1 Prantsusmaad.