Piirangud lükkasid Maijooksu virtuaalseks 

Korraldajad andsid teada, et 22. mail Tallinna lauluväljakul toimuma pidanud Eesti suurim kevadine liikumissündmus ei saa avalikele üritustele kehtivate piirangute tõttu sel aastal traditsioonilisel kujul toimuda. Nad lisasid, et Maijooksu kuvandit arvestades ei tule kõne alla ka selle hilisemaks lükkamine.

Need, kes olid end juba varem kirja pannud, võivad lükata oma osalemise järgmisesse aastasse või osaleda tänavusel virtuaaljooksul.

Virtuaaljooksul saab osaleda enda valitud rajal ja ajal kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Kavas on ka möödunud aastal väga populaarseks osutunud virtuaalsed lastejooksud. Pärast valitud distantsi läbimist tuleb osalejal jooks.ee iseteeninduskeskkonnas seda kinnitada. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse posti teel unikaalne medal ning toetajate poolne kingitus. Registreerida saab internetilehel www.jooks.ee



Maijooks on Eesti läbi aegade osavõturohkeim ja kõige pikema traditsiooniga naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kolmekümne kolme aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal.