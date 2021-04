Superliiga eestvedaja Perez: praeguse meistrite liiga sissetulekuga sureme kõik aastaks 2024 

Ühtlasi on Perez kogu projekti üks eestvedajatest ja loodava liiga president. UEFA-le see idee mõistagi ei meeldi, mistõttu teatasid nad, et kavatsevad koostöös FIFA ning viie Euroopa suurema liigaga iga hinna eest Superliiga vastu sõdida. Muuhulgas on jutuks tulnud nende 12 klubi (nimekiri allpool) meistrite liigast välja viskamine ja nende klubide mängijate mitte lubamine EM-finaalturniirile.

Raha tooks sisse see, kui 15 suurimat klubi mängiksid iga nädal üksteise vastu. See on maailma suurepäraseim show, mille sarnast pole olemas. Real – Manchester United või Barcelona – Milan on atraktiivsemad kui Manchester United väikese klubi vastu."

Ta lisas: "Mida maailm nõuab? Meil on fännid Singapuris, Hiinas, kõikjal üle maailma. Seda on sotsiaalmeediast näha. See on see, mis toob raha."

Superliigaga on lubanud liituda Hispaania suurklubid Madridi Real, Madridi Atletico ja Barcelona, Itaalia legendaarsed satsid AC Milan, Milano Inter ja Torino Juventus ning Inglismaa ässad Londoni Chelsea, Londoni Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United ja Manchester City.

"Praeguse meistrite liiga sissetulekuga hukkume kõik," kritiseeris Perez ja osutas koroonapandeemiale. "Vähem publikut, vähem raha. Me kõik sureme. Suured klubid, keskmised klubid, väiksed klubid. Nad ütlevad, et meistrite liiga formaat muutub aastal 2024, meiega on selleks ajaks kõik.