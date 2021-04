Soomest koju kolinud Epp Mäe alustab EMil medalijahti: kõik on väga hästi 

Kuigi tänavu on olümpia-aasta, suhtub Mäe ka EMi tõsiselt. "Tiitlivõistlus on tiitlivõistlus," lausus ta Õhtulehele. "Testime oma praegust ettevalmistust, kas on vaja midagi enne olümpiat muuta. Kui kõik läheb hästi, siis valmistume sarnaselt ka olümpiaks."