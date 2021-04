WRC ÄGE! Eesti piltniku jäädvustus Tänakust valiti WRC-sarja veerandsajandi parimaks fotoks Toimetas Eigo Kaljurand , täna 18:08 Jaga: M

"Mulle endiselt meeldib see asukoht ja olen sinna igal aastal tagasi läinud. Muidugi pole see nüüd enam nii lihtne, sest see on fotograafide seas muutunud populaarseks," tunnistas auhinnatud eestlane Foto: Red Bull Content Pool

WRC-sarja kodulehel valiti rahavahääletusega autoralli MMi viimase 25 aasta parim foto, võistluse võitis eestlane Jaanus Ree.