Ralli tulevikulootus Georg Linnamäe: järgmisel aastal võiks mõelda tiitliheitluse peale 

Hetkel ei saa Linnamäe sõita nii palju kui tahaks. „Hea meelega istuks iga nädalavahetus ralliautos, aga hetkeolukord seda ei võimalda. Tuleb mõelda ka finantsi peale, võimalusi taevasse lasta oleks rumal,“ arvab ta. Vaatamata sellele, et finantsilisi takistusi Linnamäel ralliga tegeleda ei ole, on noormees pidanud karjääri alguses mööda nööri käima. „Ma arvan, et kõigis on mässaja vaim olemas ning mingi periood hakkad vanemate piire tunnetama. Nüüd käituksin kindlasti teisiti, aga olen ka teine inimene kui 14-aastaselt,“ ütles Linnamäe.

Ralliautode tulevikust rääkides ütles Linnamäe, et hetkel ei ole ta veel hübriidi ja elektri fänn. „Keskkonna küsimus on oluline ja peame tegema endast kõik oleneva, aga arvan, et suures pildis on see nii väike osa. Usun, et sisepõlemismootoritel on veel pikk eluiga“. Rallisõitja nendib, et spordiala teeb pealtvaatajate jaoks huvitavaks hääl ning elektriautodega ei ole see emotsioon kindlasti sama. Teisalt loodab Linnamäe, et tehnoloogia areneb nii, et mõeldakse välja veelgi parem lahendus.