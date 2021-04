Konkurenti põrkelauaga visanud kardisõitja sai 15aastase võistluskeelu 

Luca Corberi põrkas möödunud aastal FIA kardisõidu MM-sarja viimasel etapil kokku Paolo Ippolito juhitud masinaga ning kui viimane sai võistlust jätkata, siis Corberi pidi katkestama. See ei andnud 23aastasele endisele juunioride tšempionile rahu ning ta läks oma kardi põrkerauaga raja äärde, et see Ippolito masina ette visata

"Kohus otsustas, et 15aastane karistus on mõistlik, kuna see võtab selgelt arvesse aset leidnud vägivalla tõsidust," seisis FIA otsuses. "See sanktsioon on üks karmimaid, mida kohus võib rakendada."