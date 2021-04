Tartu ja Rakvere läksid vägevate lõpuspurtide abil veerandfinaalpaare juhtima 

Paberil on Rakvere ja TalTechi paar kolmest veerandfinaalist tasavägiseim, kui esimene teenis põhihooajal 12 ja teine 11 võitu. Hooaja esimese ja viienda omavahelise mängu võitis Rakvere vastavalt 82 : 68 ning 90 : 77, nende vahele jäänud matšides oli parem TalTech 73 : 71, 79 : 70 ning 90 : 85.

TalTechi poolel jõudis kahekohalise punktisummani neli meest, kellest Toomas Raadik tõi 16, Ralf Küttis 11 ning Oliver Metsalu ja Sander Viilup mõlemad 10 silma. Sealjuures jäi tänasest mängust eemale nende peatreener Kris Killing, kes möödunud nädala matšis Pärnu Sadamaga, pani jala ette tagamängijale Edon Maxhunile. Korvpalliliidu distsiplinaarkomisjon leidis, et Killingu liigutus oli sihilik ning määras talle ühemängulise võistluskeelu.

"Meil sattus väljakule mehi, kes pole vastutust kandnud, sealt said vastased kindluse," nentis kohtumise järel teleintervjuus Rapla parimana 16 silma visanud Sven Kaldre, kelle sõnul sai mängus otsustavaks Tartu neljanda veerandaja algus. "Seal oli juba keeruline tagasi tulla, püüdsime, mis me püüdsime, täna jäi vajaka. Teeme reedeks omad korrektuurid, päris nii need asjad ei jää."