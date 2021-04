VIDEO | Flora viigistas väravasajus Tulevikuga, Legion võttis võõrsilt raske võidu 

Kui Flora võitis möödunud aastal meistriliigas 29st mängust 26, siis tänavu koperdas valitsev Eesti meister juba kolmandas voorus. Kodutandril pallinud Viljandi Tulevik läks juhtima 14. minutil, kui jala sai valgeks Kristjan Kask, kuid eduseis püsis 20 minutit, sest Flora poolt skooris Henri Välja.

Tulevik läks uuesti juhtima 52. minutil, kui Kasel õnnestus taas Flora kaitsjaid ennetada. Sellel korral püsis eduseis vaid kolm minutit, kui 11 meetri karistuslöögi realiseeris Rauno Sappinen. Tublilt võidelnud Tulevik sai külma dušši 86. minutil, kui nurgalöögi järgselt lõi õnnetu omavärava Kaimar Saag.

"2 : 3 peal oli kahju. Käis (peast) läbi, et seekord läks nii. Aga Atanda päästis välja," vihjas 83. minutil puhkama võetud Kask nigeerlasele Atanda Ogungbe, kes kasutas lisaminuteil ära Flora kaitsjate segaduse ning lõi tabloole viiginumbrid 3 : 3, millega ka kohtumine lõppes.

Kuusk tunnistas, et on viigis pettunud. "Aga läheme edasi ja pole nutta midagi. Kui järgmises mängus punktid võtame, siis on kõik hästi," kinnitas Kuusk, et nädalavahetusel soovitakse Levadia mängust soovitakse kolme silma.

Õhtu teises kohtumises võõrustas Tartu Tammeka Tallinna Legionit, kuid avapoolajal väravaid ei nähtud. Külaliste peatreener Denis Belov tunnistas jalgpall.ee ülekandes, et nad läksid mängule üsna ettevaatliku taktikaga.