SUPERLIIGA SUPERKIIRE LÕPP? Inglismaa tiimid tõmbusid tagasi ja otsivad fännidelt andestust 

Kõigepealt teatas oma otsusest Manchester City, järgnesid Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United ja Tottenham. Veel pühapäeva õhtul kuulus sama kuuik tosina Euroopa rikka suurklubi sekka, kes lõid uue Superliiga ning ütlesid lahti senisest UEFA (Euroopa vuti katuseorganisatsioon) loodud süsteemist. Ülejäänud kuus meeskonda olid Madridi Real, Barcelona, Madridi Atletico, Milano Inter, Juventus ja AC Milan. Ehk siis ilma Inglismaa tiimideta pole asjal justkui mõtet. Itaalia meedia on juba kirjutanud, et peagi teatab lahkumisest Inter.

Kuigi Madridi Reali ja Superliiga president Florentino Perez rääkis, et uus rikaste tiimide moodustis päästab jalgpallimaailma, polnud tema jutt siiras. Tõsi, Superliiga ise avaldas teisipäeva õhtul, et inglaste lahkumise järel ei ole ideed päris maha maetud, vaid nüüd mõeldakse järgmistele sammudele, kuidas plaanile taas õige vorm anda.

Nüüd püüavad kõik kuus Inglismaa klubi taas fännide seas oma mainet parandada. United kinnitas ametlikus teates, et kuulasid just poolehoidjad ja seetõttu astuti Superliigast välja. Arsenal tunnistas avalikult, et nad tegid vea. Tottenhami boss Daniel Levy kahetses fännide ees tehtud sammu. Kas fännid pärast pühapäeva selle jutu siirust usuvad, on kaheldav. City ja Chelsea tegid aga suurepärase PR-lükke ja olid esimesed, kes paadilt maha hüppasid.