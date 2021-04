Dopingukontroll Norra moodi? Särav sportlane pole andnud ühtegi dopinguproovi! 

„Olen kaks aastat kuulunud rahvuskoondisesse ja osalenud nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel meistrivõistlustel, aga minult pole võetud ühtegi dopinguproovi,“ pajatas ta. „Tahan, et mind testitakse, kuid seni pole seda tehtud.“

Arvamust uuriti ka Norra antidopingu organisatsiooni juhi Geir Holdeni käest, kuid mees keerutas vastusest kõrvale ja rääkis, et see on tore, kuidas sportlased soovivad testimist. Küll aga jäi vastuseta, miks riigi üht paremat tõstjat pole kunagi dopingukontroll külastanud.