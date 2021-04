Eesti spordi suurtoetaja Credit24: sport on meie kõigi südameasi 

Miks Credit24 just spordi valis, kuidas see on seotud laenu või laenamisega, teie põhitegevusega?

Sport on osa elust, nii nagu finantsteenused laen, tarbimislaen või kodu värskendamiseks mõeldud remondilaen. Mõlemad valdkonnad on pidevas liikumises, kasvamises ning arenemises. Meie töötame iga päev selle nimel, et pakkuda inimestele paremat ja mugavamat finantsteenust. Sportlased pingutavad oma arengu nimel, nii et ühisosa on tegelikult suurem, kui võiks arvata. Lisaks on sport ülimalt oluline inimeste tervise mõistes. Seetõttu ongi meie soov positiivset tähelepanu spordile tuua ja kaasata inimesi rohkem liikuma.

Mis iseloomustab lõppevat võrkpallihooaega?

Võrkpalli toetajana tunneb Credit24 väga suurt rõõmu, et sellest pallimängust on kujunenud Eestimaa inimeste armastatum spordiala teiste pallimängude kõrval. Väga hea meel on näha, kuidas aastate jooksul on võrkpalli tase tõusnud ja suur roll on selles kindlasti meie rahvuskoondisel, kes on oma mängudega pakkunud spordisõpradele suurepäraseid hetki. Ühelt poolt on möödunud aasta olnud väga suur väljakutse sportlastele, aga samas on see koju toonud mitmed nimekad võrkpallurid, kes koduses meistriliigas saanud oma kogemusi ja oskuseid kasutada. Credit24 võrkpalli Balti liiga tase on aastate kõrgeim, see on suur tunnustus sportlastele, treeneritele ja nende taustajõududele.

Credit24 on ka purjetamisele tuult purjedesse aidanud? Palun räägi, miks just purjetamine?

Avamerepurjetamine on sport, kus tulemus sõltub sellest, kuidas kogu meeskond ühiselt pingutab. Iga positsioon võistluspurjekal omab rolli lõplikus tulemuses. Selleks, et võita, peab igaüks olema oma tiimikaaslase taustajõud.