Jalgpall INTERVJUU | Kuno Tehva superliiga lõhkenud mullist: oli muljetavaldav, kuidas väga kiiresti koonduti väga erinevatel tasanditel selle liikumise vastu Kaspar Koort , täna 13:52 Jaga: M

Kuno Tehva. Foto: Martin Ahven

Pühapäeva hilisõhtul teatasid 12 Euroopa suurt jalgpalliklubi, et asutavad oma superliiga, kus voolavad rahajõed ning kust asutajaliikmetel pole võimalik välja kukkuda. Nüüdseks on projektist õhk välja lastud, sest kõik kuus asjaga seotud Inglismaa klubi teatasid, et loobuvad superliigas osalemisest. Viimaseid arenguid avab ja mõtestab Nõmme Kalju president Kuno Tehva, kes Euroopa jalgpalliklubide liidu (ECA) juhatuse liikmena on olnud viimastel päevadel otse sündmuste tulipunktis.