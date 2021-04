Maadlus HEA TÖÖ! Epp Mäe jõudis EMil finaali! Ohtuleht.ee , täna 18:45 Jaga: M

Epp Mäe ja tema treenr Ahto Raska. Foto: Martin Ahven

Eesti parim naismaadleja Epp Mäe võitis Varssavis toimuva EMi avamatšis kuni 76 kg kaaluvate sportlaste seas 25aastast aserit Sabrina Aliyevat ja jõudis poolfinaali, kust ta marssis edasi ka finaali ja asub heitlema kulla eest.Veerandfinaalist võistlust alustanud Mäe oli veerandfinaalis algusest peale terav ning noppis kindla 10 : 0 võidu ja kindlustas koha poolfinaalis. Nelja parema seas läks ta vastamisi prantslanna Cynthia Vescaniga ja eestlanna teenis seal 4:0 võidu. Seega ootab teda ees EMi finaal, mis peetakse homme.„Lühidalt öeldes on viimasel ajal läinud hästi,“ ütles Mäe teisipäeval Õhtulehele, kel on EMidelt auhinnakapis üks pronks. „See aasta on tunduvalt positiivsem ka selle koha pealt, et meil on õnnestunud käia laagrites ja võistlustel. Eelmine aasta oli sisuliselt täielik null.“Ta lisas: „Sparringuga pole kodumaal kõige paremad lood, sellepärast käimegi [rahvusvahelistes] laagrites. Kodus teeme tehnilist tööd ja parandame vigu, laagrites proovime neid päris vas