HEA TÖÖ! Epp Mäe jõudis EMil poolfinaali! 

„Lühidalt öeldes on viimasel ajal läinud hästi,“ ütles Mäe teisipäeval Õhtulehele, kel on EMidelt auhinnakapis üks pronks. „See aasta on tunduvalt positiivsem ka selle koha pealt, et meil on õnnestunud käia laagrites ja võistlustel. Eelmine aasta oli sisuliselt täielik null.“