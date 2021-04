VINGE! Kotsar jätkab Saksamaal lammutamist ka järgmisel hooajal 

Hetkel liigatabelis 19 võidu ja 10 kaotusega kuuendal positsioonil paiknev Hamburg on peatreener Pedro Calles’i sõnul keskendumas täielikult tänavuse hooaja lõpetamisele ning liiga kaugele tulevikku veel ei vaadata. Küll tehti tiimi ühe liidri Kotsari puhul erand ja seoti mees ka uueks hooajaks. vahendas portaal korvpall24.ee .

„Lõpuks oli see mõlema osapoole jaoks väga lihtne otsus,“ selgitas Kotsar klubi kodulehel. 211 cm pikkust eestlast, kes on juba Hamburgi suuremad ajalehed pannud kirjutama pealkirju „Eestlane on parim“, peetakse klubis kogu Bundesliga üheks paremaks korvialuseks mängijaks.