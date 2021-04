Jalgrattasport Valitsus lubas Tour of Estonia toimumise Toimetas Kadi Parts , täna 16:24 Jaga: M

Tour of Estonia. Foto: Reigo Teervalt

Eesti valitsuse otsusega said Tour of Estonia rattavõistluse korraldajad kinnitust, et selle aasta võistlus saab toimuda 28.-29. mail.