SUUR LUGU | Karmid tagasilöögid, ohverdused ja eneseületused ehk Eesti sportlaste teekond Tokyo olümpiale Mart Treial, Deivil Tserp , täna 21:51

SUURLOOTUS: Tunamullusel MMil hõbeda võitnud kümnevõistleja Maicel Uibo on Tokyos Eesti üks suuremaid medalilootusi. Foto: REUTERS / SCANPIX

90 päeva enne Tokyo mängude algust on Eestil 17 olümpiakohta. Kas koondis paisub 40-liikmeliseks, selgub hiljemalt 5. juulil. Õhtuleht uuris, milline on olnud sportlaste senine teekond ja mis ootab ees. Selgus, et mitmed on kolm-neli kuud järjest kodunt eemal olnud, mõnd on räsinud ületreening ja koroona.