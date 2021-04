„Tahan igasugused spekulatsioonid lõpetada ja edastada spordiavalikkusele sõnumi, et Saaremaa Võrkpalliklubi ei kao kuhugi ja toimetame kindlasti edasi,“ rääkis Ivar Alt. „Julgen öelda, et olen jätkuvalt klubi president ja kannan ka vastutust, seepärast ka selline sõnum,“ vahendas SaaremaaSport.ee .

Ivar Alt ütles, et tal on klubi rahastamise plaan kindlalt paigas. „Mängijatega lepingu sõlmimisel on neil kindluse mõttes ka vastav lepingu koopia nähtav. See on selleks, et meestel oleks oma tuleviku osas kindlus ning nad saavad julgelt ja kõhklusteta kuuluda Saaremaa Võrkpalliklubi ridadesse.“