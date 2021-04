OTSEBLOGI | MM-sarja üldliider Rovanperä sõitis Horvaatia rallil kohe esimesel katsel rajalt välja, Tänak kaotas teisel katsel aega ja langes neljandaks

Ralli algas täna suure pauguga, kui MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä sõitis kohe avakatsel rajalt välja. Soomlase masin sai korralikult kahjustada, kuid Rovanperä ja tema kaardilugeja jäid terveks. Avakatse kiireimaks meheks oli Thierry Neuville, Ott Tänak sai kirja teise aja. Eestlane ütles avakatse järel, et tee on libe nagu sõidaks jääl. Lisaks sõnas Tänak, et tee on „s***a täis“ ehk tundub, et tee peale on kogunenud rohkelt prahti.