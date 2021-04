Mart Treial | Eesti spordis lokkab muret tekitav vassimise ja varjamise kultuur 

Veerpalust ja Alaverist pole üldse mõtet kirjutada, see on kõrgem pilotaaž. Võtame näiteks värske uudise Audentese spordigümnaasiumist, mis heitis neli alaealist õpilast kanepi suitsetamise tõttu koolist välja. Sõna „värske“ on siin muidugi tinglik, sest tegu oli tehtud mitu kuud enne, kui Eesti Päevaleht selle 19. aprillil päevavalgele kiskus. Kuulsin seepeale spordiringkonnast arvamust stiilis „hea, et midagi niigi kaua vaka all püsis“, mis on minu arust muret tekitav suhtumine.