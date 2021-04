M-Sport lahkub WRCst, kui hübriidtehnoloogiale üleminek edasi lükkub 

Hiljuti oli hübriidkomponente tarniv Compact Dynamics palunud, et meeskonnad saadaks teatud komplektid tehasesse tagasi. M-Sport ja Toyota olid just alustanud tööd oma järgmise hooaja masinate kallal. Kui palju hübriidmasinatega seni testikilomeetreid on läbitud, ei soostunud meeskonnad avaldama. Nüüd on nende testimine teadmata ajaks pausile pandud.

Seetõttu spekuleeritakse, et üleminek, mis lepiti kokku mullu oktoobris, võib edasi lükkuda. M-Spordi rallitiimi pealik Richard Millener hoiatas aga, et sel juhul peavad nad MM-sarjast lahkuma.

Samal teemal WRC Hübriidmasinaid testivaid WRC tiime tabas ootamatu tagasilöök "Olen lugenud lugusid, kus inimesed räägivad, et selle tuleks aasta võrra edasi lükata. Kuid [seda ei saa juhtuda] mitte mingil juhul. Sest esiteks poleks meid siis enam sarjas ning teiseks saavutame me parimad tulemused siis, kui kõik on hea auto ehitamise tõttu pinge all. Seega usun, et järgmisel aastal tuleb MM-sari ikkagi suurepärane," vahendas Milleneri sõnu portaal Autosport.

Ta selgitas, et tiimi otsuse ainult sel juhul jätkata tingis autotootja Ford.